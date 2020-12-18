Абуджа, , 08:55 — REGNUM В сети появилось видео, на котором десятки мальчиков в лесу умоляют вооружённые силы Нигерии прекратить их поиски. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на опубликованное представителями «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) видео.

На веб-сайте террористов сообщалось, что на видео — ученики, похищенные из школы Канкара в прошлую пятницу, 11 декабря. На шестиминутном видео на переднем плане стоит мальчик. Десятки детей, некоторые из которых кажутся очень маленькими, стоят на заднем плане, умоляя. На смеси английского и хауса главный оператор заявил, что дети были похищены бандой лидера «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абубакара Шекау. Он заявил, что некоторые из детей были убиты террористами и призвал закрыть школы в Нигерии, исключая коранические школы. Он добавил, что все войска, которые были посланы на помощь спасательной операции, должны быть отправлены обратно. В какой-то момент его голос прерывается, и другие дети начинают плакать.

Ранее на этой неделе лидер террористической организации «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовал аудиозапись, в которой взял ответственность за похищение сотен школьников на северо-западе Нигерии.

Это первое в своём роде массовое похищение школьников на северо-западе Нигерии. Власти утверждают, что к нему причастны местные бандиты, связанные с «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).