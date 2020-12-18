Понтуаз, , 08:39 — REGNUM Мужчина, захвативший в заложники собственную жену в Домоне в 20 км от Парижа, уже был дважды осуждён за акты насилия по отношению к супруге, с которой они находились в процессе развода.

Как сообщает BFM TV со ссылкой на прокуратуру города Понтуаз, 58-летний мужчина, около 20:15 по местному времени (GTM+1) убивший себя, свою 44-летнюю жену и ранивший двух сотрудников предприятия, на котором они работали, уже был осуждён в 2019 и 2020 годах за домашнее насилие.

Два сотрудника предприятия, которым управляли муж и жена, получили небольшие ранения и находятся в больнице, но их жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря вооружённый человек, около трёх часов удерживавший в заложницах собственную жену, потом убил её и покончил жизнь самоубийством. Версия теракта полицией исключается — предположительно речь идёт о ссоре на бытовой почве.

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