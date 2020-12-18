Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:15 — REGNUM Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир, выбросил пепел на высоту до 2,5 километров над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км», — отметили в ведомстве.

Спасатели подчеркнули, что пепловый выброс не представляет угрозы для жителей острова Парамушир. В частности, пеплопада в Северо-Курильске не наблюдалось, запаха сероводорода не ощущалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту до четырех километров. Угрозы для населения этот выброс не представлял.

Читайте ранее в этом сюжете: Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на четыре километра