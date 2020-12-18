Тюмень, , 06:38 — REGNUM Тюменские таможенники задержали пять тонн нелегальной парфюмерии из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Нелегальный парфюм не доехал до Москвы Пресс-служба Тюменской таможни

В 2020 году эта партия нелегальной парфюмерии для тюменских таможенников оказалась крупнейшей. Отмечается, что товары предназначались для реализации в Москве.

В отношении владельца контрабандного груза возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.12 КоАП РФ («Производство или продажа товаров и продукции без соответствующей маркировки и (или) информации…»). Ему грозит до 300 тысяч рублей штрафа с конфискацией всей партии товара.