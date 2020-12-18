Новосибирск, , 06:07 — REGNUM Следователи начали доследственную проверку после нападения на врача скорой помощи в Новосибирске. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, что ранее на детского реаниматолога, приехавшего на вызов к девятилетнему мальчику, напал отец ребёнка. Конфликт возник из-за бахил.

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«В настоящее время следователи проверяют данную информацию. В ходе проверки будут проведены необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате драки у медика была диагностирована черепно-мозговая травма и многочисленные ссадины.