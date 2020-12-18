Анива, Сахалинская область, , 05:53 — REGNUM Пожар произошел в жилом доме в Анивском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

Сообщается, что возгорание произошло в двухэтажном доме № 7 по улице Невельской в селе Троицкое. Спасатели прибыли на место происшествия спустя минуту после поступления вызова. Отмечалось, что к моменту прибытия пожарных в одной из квартир горели пол и пылесос на площади в один квадратных метр.

Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было. Причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря пожар произошел в жилом доме в селе Большие Кныши в Красноярском крае. В результате возгорания погибли три человека.