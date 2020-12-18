Вашингтон, , 05:11 — REGNUM Не менее восьми человек стали жертвами дорожно-транспортных происшествий на северо-востоке страны США на фоне непрекращающихся снегопадов в регионе, передает телеканал NBC News со ссылкой на местные власти.

Ранее было известно о пяти погибших в ДТП в штатах Пенсильвания, Нью-Йорк и Канзас. После поступила информация еще о трех жертвах аварий на дорогах в Пенсильвании.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря власти ряда американских штатов приняли меры предосторожности из-за снегопадов и угрозы гололедицы ввиду обрушившихся на северо-восток США снегопадов.

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