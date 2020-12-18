Рыбинский район , , 05:10 — REGNUM При пожаре в жилом доме в селе Большие Ключи Рыбинского района Красноярского края погибли три человека. Об этом 18 декабря сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожарные 61.mchs.gov.ru

«Населённый пункт Большие ключи. Поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Лесная. Локализован на площади 66 кв. метров. В результате пожара погибли три человека», — говорится в сообщении.

В настоящее время пожар ликвидирован в его тушении принимали участие 18 человек и шесть единиц спецтехники.

Село Большие Ключи находится примерно в 27 километрах восточнее города Заозёрный. Его население составляет ориентировочно 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на проспекте Красноярский рабочий в Красноярске произошёл пожар в 14-этажном жилом доме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске горит жилая высотка