Хабаровск, , 05:26 — REGNUM В аэропорту Хабаровска сняли с рейса «Хабаровск — Иркутск» двух братьев-вахтовиков, которые в нетрезвом состоянии при посадке в самолёт устроили в салоне драку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Читайте также: Жительница Уфы устроила дебош на борту самолета — СМИ

Вызванные сотрудники транспортной полиции установили, что дебоширам 37 лет, они из Бурятии. Выпили перед посадкой в самолёт. На требования экипажа прекратить драку, братья не реагировали, оскорбляли и угрожали экипажу.

Командир воздушного судна принял решение об отстранении их от полёта. Мужчин доставили в дежурную часть, где они рассказали, что прилетели после вахты в Хабаровск стыковочным рейсом из Южно-Сахалинска.

Медосвидетельствование показало наличие паров этилового спирта в выдыхаемом нарушителями воздуха, в количестве 0,8 промилле.

Дебоширам грозит арест сроком до 15 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Уфы устроила пьяный дебош на борту самолёта, выполнявшего рейс Уфа — Дубай.