Вашингтон, , 03:25 — REGNUM По меньшей мере пять человек погибли в результате ряда дорожно-транспортных происшествий на восточном побережье США, случившихся из-за сильных снегопадов, сообщает издание The New York Times.

Так, в штатах Нью-Йорк в ДТП погибли два человека. Столько же жертв числится после происшествий на дорогах Пенсильвании, где в одной из аварий столкнулись более 66 автомобилей. Еще один человек погиб в штате Канзас.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря власти штатов Пенсильвания и Нью-Джерси ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наступления снегопадов.

Читайте ранее в этом сюжете: В ряде штатов на востоке США ввели режим ЧС из-за непогоды