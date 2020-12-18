Париж, , 01:38 — REGNUM Во Франции вооружённый человек, около трёх часов удерживавший в заложницах собственную жену, убил её и себя. Об этом 17 декабря сообщает телеканал BFM.

Трагедия произошла в Домоне (департамент Валь-д'Уаз), расположенном примерно в двадцати километрах к северу от Парижа. Вооружённый мужчина вечером 17 декабря, около 18:00 по местному времени, укрылся в помещении компании (директором которой он предположительно являлся), захватив в заложницы собственную жену. До этого он нанёс незначительные ранения двум сотрудникам, которые были доставлены в больницу.

Полиция около трёх часов вела переговоры с мужчиной, которые оказались безрезультатными. В 21:52 телеканал сообщил о том, что злоумышленник и его жена были найдены мёртвыми.

Версия теракта полицией исключается — предположительно речь идёт о ссоре на бытовой почве. Известно, что мужчина ранее привлекался к суду за акты домашнего насилия, а в настоящее время пара находилась в процессе развода.