Домодедово, Московская область, , 23:58 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил провести проверку соблюдения мер безопасности после инцидента с туристической группой в Сьянских пещерах. Об этом сообщается вечером 17 декабря в Telegram-канале главы региона.

Отмечается, что Воробьёв поручил проверить, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия и были ли при этом соблюдены все меры предосторожности. Оценку действиям лиц, которые подвергли жизни детей опасности, должны будут дать правоохранительные органы.

«Я также дал поручение администрации Домодедово и МЧС с завтрашнего дня блокировать доступные входы в пещеры и установить видеонаблюдение за прилегающей территорией, чтобы подобное не повторялось», — сообщил губернатор.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что туристическая группа из десяти человек, восемь из которых — дети, не вернулась из Сьянских пещер в установленное время. На их поиск были направлены спасатели. Вскоре все участники группы вышли на поверхность, никто из них не пострадал.

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