Саранск, , 23:32 — REGNUM В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Саранска по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, в августе текущего года обвиняемый нанес множественные удары табуретом по различным частям тела своему 50-летнему отцу. От полученных травм мужчина скончался. Сын, решив избавиться от тела, сбросил его со второго этажа. На следующий день тело было обнаружено местными жителями, которые и сообщили правоохранителям.

После задержания молодой человек объяснил, что совершил убийство на почве длительных личных неприязненных отношений.

В ходе расследования была проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая установила, что мужчина не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года суд в Мордовии вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 72-летнего мужчины, который обвинялся в убийстве дочери.