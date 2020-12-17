Париж, 17 декабря 2020, 23:04 — REGNUM Вооруженный мужчина захватил заложников в одной из коммун под Парижем, сообщает 17 декабря телеканал BGMTV.
Инцидент произошел в коммуне Домон департамента Валь-д'Уаз.
По некоторым данным, в ходе происшествия пострадали два человека.
Захват произошел около 22:00 мск.
Телеканал утверждает, что мужчина, захвативший людей в заложники, является руководителем частной компании, а одним из заложников является его жена.
Информация уточняется.
Читайте ранее в этом сюжете: В США заявили о попытке повторить теракт 11 сентября 2001 года