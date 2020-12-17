Париж, , 23:04 — REGNUM Вооруженный мужчина захватил заложников в одной из коммун под Парижем, сообщает 17 декабря телеканал BGMTV.

Инцидент произошел в коммуне Домон департамента Валь-д'Уаз.

По некоторым данным, в ходе происшествия пострадали два человека.

Захват произошел около 22:00 мск.

Телеканал утверждает, что мужчина, захвативший людей в заложники, является руководителем частной компании, а одним из заложников является его жена.

Информация уточняется.

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