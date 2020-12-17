Милан, Италия, , 22:47 — REGNUM В Милане произошло самое сильное за последние 500 лет землетрясение, заявила 17 декабря журналистам сотрудница Национального института геофизики и вулканологии Италии Лучия Лудзи.

По ее словам, более сильные подземные толчки магнитудой около 5 произошли в районе Милана 26 ноября 1396 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря западнее Милана произошло землетрясение магнитудой 3,9. Его эпицентр был расположен не далее шести км западнее Милана на глубине 56 км.

Жители города за помощью не обращались, разрушений не отмечено.

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