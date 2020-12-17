Домодедово, Московская область, , 21:46 — REGNUM Группа детей, пропавшая в Сьянских пещерах (Московская область), нашлась, сообщили 17 декабря в пресс-службе МЧС РФ.

Группа, которая задержалась в пещерах так, что спасатели начали её поиск, вышла на поверхность. Все дети здоровы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что туристическая группа, которая должна была вернуться из Сьянских пещер ориентировочно к 19:00 мск, пропала.

В группе десять человек, восемь из которых — дети. Среди взрослых — родитель одного из ребят.

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