Тюмень, , 20:55 — REGNUM В Тюменской области задержаны трое граждан, подозреваемых в вымогательстве у сотрудника автосервиса 250 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РОссии по Тюменской области.

В полицию обратился 33-летний работник одного из тюменских автосервисов с заявлением, что трое местных жителей вымогают у него более 250 тыс. рублей. Знакомый автослесаря попал в ДТП на автомобиле, принадлежащем фирме одного из подозреваемых, повредив крыло и бампер. Собственник оценил ущерб в 400 тыс. рублей. Попавший в ДТП дал расписку, что возместит ущерб и скрылся.

Тогда владелец машины стал требовать деньги с работника автосервиса, мотивируя это тем, что именно он дал хорошие рекомендации скрывшемуся приятелю. Деньги владелец авто вымогал путём угроз физической расправой с привлечением двух знакомых. Не имея возможности выплатить всю сумму, автослесарь часть долга погасил, ремонтируя автомобили злоумышленников.

В итоге, по подозрению в вымогательстве были задержаны 32−34-летние тюменцы. Один из задержанных ранее судим за кражу, у другого изъят зарегистрированный травматический пистолет и патроны к нему.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Двое подозреваемых заключены под стражу, один — под подпиской о невыезде.