Стокгольм, , 19:58 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 91 человека. Данная информация была опубликована 17 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 7 893 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 357 466 человек. За последние 24 часа был выявлен 8 881 новый случай заражения.

По состоянию на 17 декабря, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 275 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подвергся 3 691 пациент.

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