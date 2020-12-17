Брянск, , 17:59 — REGNUM 43 авиабомбы немецкого производства обнаружены 17 декабря при проведении строительных работ на улице Войстроченко в Брянске. Боеприпасы вывезли для уничтожения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Улица Войстроченко находится в самом центре территории бывшего аэропорта Брянска. Во время Великой Отечественной войны взлётно-посадочную полосу модернизировали для военных целей, после Победы аэропорт вновь стал принимать гражданские авиарейсы. Сейчас эта территория активно застраивается многоквартирными домами. Во время строительных работ и были обнаружены боеприпасы.

«В Брянской области подобные находки случаются практически ежедневно, особенно в летнее время — от пяти до 200 штук. Главная задача — их обезвредить и уничтожить», — пояснил начальник поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы Брянского пожарно-спасательного центра Александр Паран.

Авиабомбы, каждую весом по 50 килограммов, изъяли сотрудники группы специальных работ ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр».