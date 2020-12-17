Махачкала, , 17:56 — REGNUM Двое малолетних детей отравились угарным газом в Буйнакском районе Дагестана. Предварительно, происшествие произошло из-за неисправности дымохода напольного отопительного котла, установленного в доме, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным ведомства, жизни пострадавших детей в настоящее время ничто не угрожает. По факту отравления проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в одной из квартир в дагестанском селе Бабаюрт были обнаружены тела троих мужчин, погибших от отравления угарным газом. По данным следственных органов, трагедия произошла из-за неисправности газовой печи.