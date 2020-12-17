Салехард, , 17:51 — REGNUM На Ямале из-за метели 17 декабря на день, до 18 декабря, задерживаются вылеты нескольких рейсов в аэропортах Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В аэропорту Салехарда из-за неблагоприятных погодных условий задерживается рейс Салехард-Сеяха. Количество пассажиров — 18. Также рейс Ноябрьск-Салехард вернулось в аэропорт отправления. На борту находились 50 пассажиров, из них семеро детей. Кроме того, задерживается рейс Салехард-Надым. Количество пассажиров на рейс составляет 15 человек, из которых один ребенок.

В аэропорту Нового Уренгоя задержан вылет вертолета Ми-8 авиакомпании «Ямал», который должен был лететь по маршруту Новый Уренгой-Красноселькуп. Количество пассажиров на данный вертолётный рейс составляет 16 человек.