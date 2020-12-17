Белгород, , 17:35 — REGNUM Уголовное дело за угрозу убийством врачу скорой помощи возбуждено в отношении 41-летнего жителя города Строитель Яковлевского городского округа Белгородской области. Мужчина с ножом в руке пытался помешать медику, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники скорой помощи обратились в полицию 12 декабря. Медики приехали ночью на вызов в хутор Зачатеевка, где мужчина начал вмешиваться в их работу, затем стал угрожать убийством врачу, а после скрылся. Его личность быстро установили. По предварительным данным, злоумышленник проживал со своей сожительницей и её 19-летним сыном. У пары произошёл конфликт, свидетелем которого стал молодой человек, у него поднялось давление. Женщина вызвала скорую помощь, её сожитель вмешивался в работу медиков, а после замечания от врача схватил нож.

Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.