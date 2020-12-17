Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге разыскивается злоумышленник, который днем 17 декабря под угрозой пистолета вынес из отделения банка почти полмиллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области, ограбление банка произошло во Фрунзенском районе города около 14:40 мск.

Злоумышленник в маске на голове, вооруженный предметом, похожим на пистолет, зашел в отделение банка на улице Белы Куна 6/1 и, угрожая кассиру, похитил около 450 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — резюмировали в ведомстве.

По данным СМИ, ограблению подверглось отделение банка «Восточный». Отметим, что в том же здании находятся отделения «Почта-банка» и «Совкомбанка».

Уже очевидно, что у грабителя был сообщник. По данным «Фонтанки», с добычей в руках налётчик выбежал на улицу, где его поджидала легковая машина. Злоумышленник сел на пассажирское сиденье, после чего автомобиль уехал.