Панинский район, Воронежская область, , 17:29 — REGNUM Чиновница районной администрации задержана в Воронежской области по подозрению в подделке документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

50-летнюю руководительницу отдела по образованию, опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрации Панинского муниципального района задержали сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России совместно с сотрудниками УФСБ.

«В июне 2020 года подозреваемая, пользуясь своим служебным положением, изготовила официальный документ, а именно дубликат аттестата о среднем общем образовании и приложение к нему, свидетельствующие о получении 49-летним местным жителем среднего общего образования в одной из школ района», — полагает следствие.

В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Подозреваемая задержана, ей грозит до двух лет лишения свободы.