Гатчина, Ленинградская область, , 17:41 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области в результате лобового столкновения двух иномарок погибли два человека, еще пять получили тяжелые травмы. Среди пострадавших — двое детей. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области.

По предварительной информации, 17 декабря около 15:30 на 57 километре Южного полукольца в Гатчинском районе Ленобласти произошло столкновение легковых автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Lanos.

«В результате ДТП в «Дэу» водитель скончался, также пострадали трое пассажиров: женщина и двое несовершеннолетних. Они госпитализированы в тяжелом состоянии», — уточнили в ведомстве.

В «Шевроле» от полученных травм скончался пассажир, водитель машины и второй пассажир получили тяжкий вред здоровью и также были госпитализированы.

«Возраст погибших и пострадавших устанавливается. По факту ДТП проводится проверка», — резюмировали в Главке МВД.

По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в месте аварии движение затруднено, имеется небольшой затор. Проезд организован в реверсивном режиме. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет: проезжая часть в момент ДТП была влажной, обработанной противогололедными материалами.