Волгоград, , 17:20 — REGNUM Вынужденную посадку совершил 17 декабря лайнер авиакомпании «Руслайн» в Волгограде. Воздушный борт следовал из Саранска в Минводы, сообщает пресс-служба ПАО «Международный аэропорт Волгограда».

Самолёт с 43 пассажирами на борту приземлился в Волгограде в 16:17 (местн.) из-за технических проблем, возникших во время полётов. Путешественников вывели в терминал аэропорта. В 19:15 ожидается резервный лайнер для продолжения маршрута.

Рейс Саранска в Минводы выполнялся на самолёте Bombardier CRJ-200, который был выпущен в 2001 году и эксплуатировался в США. В 2012 году лайнер приобрела авиакомпания «Руслайн».