Подгорица, 17 декабря 2020, 17:04 — REGNUM Пограничная морская полиция Черногории привела яхту «Посейдон» с 50 мигрантами на борту в порт Бара, сообщило управление полиции 17 декабря.
Днем ранее пограничная полиция с помощью радиолокационной подсистемы управления морской безопасности зафиксировала вход в черногорские воды неизвестного судна.
На место вышли полицейское судно и вертолет. Датчик тепловизионного наблюдения обнаружил большое количество тепла на нижней палубе судна. Там обнаружили 50 мигрантов, которые отправлялись к берегам Италии.