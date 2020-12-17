Рязань, , 16:28 — REGNUM Молодой человек 1995 года рождения погиб 17 декабря на строящемся объекте на улице Интернациональной в Рязани. Рабочий упал с высоты 14 этажа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, мужчина пришёл на объект по вопросу трудоустройства каменщиком строительной бригады, работающей на строительстве жилого дома. Поднявшись на 14 этаж, он по неосторожности упал в шахту лифта.

Организована доследственная проверка, в том числе будет дана оценка действиям ответственных лиц строительной организации по вопросу обеспечения мер безопасности на объекте.