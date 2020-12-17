Ярославль, 17 декабря 2020, 14:50 — REGNUM В Ярославской области дети стали чаще тяжело переносить COVID-19. Об этом рассказала заместитель главного врача инфекционной больницы Ярославля Светлана Кочкина.
Врач опровергла распространённое убеждение, что дети легко переносят коронавирус. У шестерых детей, которые сейчас лечатся в больнице, на фоне коронавируса развился мульти-васкулярный системный синдром (заболевание, сопровождающееся стойкой лихорадкой и сильным воспалением).
При этом тяжёлое течение коронавируса у детей не обязательно связано с тяжёлыми хроническими заболеваниями.
По словам врача, чаще всего коронавирусом дети заражаются в семье. Светлана Кочкина рекомендует родителям не заниматься самолечением и при признаках заболевания сразу обращаться к врачу.
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