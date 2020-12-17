Абуджа, , 15:06 — REGNUM Молодые люди подожгли три полицейских участка в штате Анамбра на юго-востоке Нигерии, протестуя против убийства водителя мото-такси, предположительно, сотрудниками полиции. Об этом сообщает ВВС Africa.

Таксист Эберэ Нвогба скончался во вторник, 15 декабря, после того, как его задержали за управление мотоциклом в часы комендантского часа.

Очевидец рассказал, что полицейские стреляли, чтобы разогнать толпу зевак во время инцидента. Один из выстрелов, предположительно, попал таксисту в живот, сообщил местный житель.

«Полицейские бросили его и скрылись на мотоцикле», — сказал Окафузу Угочукву, местный житель.

В среду, 16 декабря, разгневанные молодые люди пришли в полицейский участок города и подожгли его. Они также прошли маршем к полицейским участкам в соседних городах Эквулобия и Око и сожгли их.

Комиссар полиции штата Джон Абанга заявил, что они будут преследовать любого офицера, связанного со смертью таксиста.