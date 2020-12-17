Буинск, Татария, , 15:41 — REGNUM В Татарии по факту организации нелегального игрового салона в городе Буинске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по РТ.

По материалам следствия, с сентября 2020 года неустановленное лицо организовало и проводило в Буинске азартные игры. Противоправная деятельность пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Из игрового салона изъяли 32 тыс. рублей, более 60 карт клиентов, 13 системных блоков и мониторы.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица причастные к преступлению.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Челябинске одна из местных жительниц подозревается в организации и проведении азартных игр. гражданка совершила преступление в октябре. Это она делала на территории Курчатовского района в нежилом помещении. Однако её преступные действия пресекли сотрудники полиции.

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