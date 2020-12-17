Омск, , 14:09 — REGNUM В Омске в 15:00 по местному времени 17 декабря специалисты АО «ОмскРТС» выполнили работы по устранению повреждения на тепловых сетях. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, комментируя крупную коммунальную аварию.

В настоящее время управляющие компании и «ОмскРТС» занимаются запуском потребителей.

Власти Омска обещают, что к 17:30 теплоснабжение всех горожан будет осуществляется в штатном режиме.

Читайте также: В Омске из-за аварии без тепла остались тысячи человек

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Омске из-за коммунальной аварии без отопления остались 72 жилых дома, около 5060 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Омска уточнила число оставшихся без отопления горожан