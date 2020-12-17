Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту стычки между болельщиками на матче очередного тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Спартак». Об этом 17 декабря сообщили в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«По факту конфликта между болельщиками двух команд отделом дознания УМВД России по Петроградскому району города Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело о хулиганстве», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются лица, которые планируется привлечь в качестве подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, во время матча порядка 50 болельщиков «Зенита» попытались прорваться в сектор, где находились фанаты московского клуба. Конфликт предотвратили стюарды и бойцы ОМОН. После стычки были задержаны 19 человек.

Отметим, матч завершился победой «Зенита» со счётом 3:1.

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