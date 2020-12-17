Пенза, , 13:59 — REGNUM Доследственная проверка назначена в Пензе после размещения в средствах массовой информации видеозаписи, на которой запечатлены действия двух девушек на Вечном огне у Монумента воинской и трудовой славы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В Ленинском районе города ведется проверка информации по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ («Вандализм»). В настоящее время личность подростков установлена, выясняются все обстоятельства осквернения несовершеннолетними Вечного огня.

Жителей Пензы и области предупреждают, что за подобные деяния законодательством предусмотрено уголовное преследование.

ИА REGNUM напоминает, пользователи социальных сетей возмущены поведением двух девочек-подростков у зажженного Вечного огня на монументе воинской и трудовой славы в Пензе. На размещенных 15 декабря материалах видно, как девочки греют у Вечного огня ягодицы и ноги. Помимо прочего, видеоряд сопровождают громкий смех и ненормативная лексика.

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