Саяногорск, Хакасия, , 13:50 — REGNUM В Саяногорске (Хакасия) возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

13 декабря в следственные органы поступила информация о том, что в Саяногорске на территории производственной базы по перезагрузке твердых коммунальных отходов было найдено тело новорожденной девочки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, разыскивают мать ребенка. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

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