Уфа, , 16:07 — REGNUM Таксист с двенадцатью ножевыми ранениями довёз клиенток до нужного адреса, а потом потерял сознание. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба МВД по региону.

По версии полицейских, компания молодых людей распивала спиртные напитки. Когда они «горячительное» закончилось, две девушки и их два приятеля вызвали такси, чтобы съездить в круглосуточный магазин, расположенный на границе Башкирии и Челябинской области.

Уже после визита в магазин между молодыми людьми возникла ссора, в которую невольно оказался замешан водитель такси. В результате конфликта 18-летний подозреваемый житель села Кропачево многократно ударил таксиста ножом. Потерпевший смог сесть за руль такси, довезти девушек до указанного ими адреса, а потом потерял сознание.

Знакомый таксиста и случайный прохожий помогли пострадавшему добраться до больницы. Сейчас мужчина находится в реанимации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

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