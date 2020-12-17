Найроби, , 13:29 — REGNUM Ученица второго класса средней школы утонула в реке Ньяминди в Кении при попытке сделать селфи, передает местный телеканал Citizen TV.

Несчастный случай произошел в Гичугу, округ Кириньяга, в среду, 15 декабря. По словам очевидцев, 15-летняя школьница поскользнулась и упала в реку, когда делала селфи со своими друзьями. По словам её матери, Луренсии Вамбуги, девочка ушла из дома с тремя друзьями ранее в тот же день. Позже друзья сообщили ей, что её дочь упала в реку. Друзья и родственники собрались на берегу реки, чтобы помочь в поисках тела.

Однако Мбого Ндвига, сосед из дома девушки в деревне Гатумби, сказал, что река опасна, и это создает проблему для поисковой команды.

«Мы знаем эту реку… тело может быть обнаружено и через семь дней», — сказал он.

Похожий инцидент произошёл в январе 2018 года, когда два студента из Университета Эмбу поскользнулись и утонули в той же реке. Когда они фотографировались, один из них упал в воду. Другой студент, пытавшийся вытащить товарища, тоже поскользнулся и утонул. Также в сентябре 2020 года 31-летняя женщина погибла при попытке сделать фото у водопада Чекпиит.

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