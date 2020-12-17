Улан-Удэ, , 13:03 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет 40-летний местный житель по обвинению в истязании несовершеннолетнего. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, мужчина жил с сожительницей и двумя её детьми — 3-летней девочкой и мальчиком 12 лет.

Отмечается, что взрослые злоупотребляли алкоголем, не занимаясь воспитанием детей. В результате подросток пропускал уроки в школе, имел слабую успеваемость. По итогам проверки органы опеки изъяли детей из семей и поместили в социальное учреждение, а затем отдали под опеку.

«Вскоре подросток рассказал опекунам, что отчим на протяжении последних двух лет после употребления спиртных напитков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически и беспричинно избивал его, нанося удары руками и палкой по различным частям тела», — отметили в ведомстве.

После этого опекуна обратились к правоохранителям. Было возбуждено уголовное дело, доказательства были собраны в течение суток. К настоящему времени расследования завершено, документы направлены в суд.

Читайте также: У 90% сирот в Бурятии есть живые родители