Львов, Украина, , 12:39 — REGNUM Во Львовской области сотрудники СБУ остановили деятельность одного из крупнейших конвертационных центров. Об этом сообщила 17 декабря пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, двое местных жителей зарегистрировали более 70 фиктивных фирм, при помощи которых «отмывались» незаконные доходы.

«Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное «прикрытие» бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС», — сказано в сообщении.

По оценке правоохранителей, годовой оборот центра составлял порядка 20 млрд гривен или примерно $721 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники СБУ пресекли вывоз авиационных деталей и оборудования в одну из стран Ближнего Востока.

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