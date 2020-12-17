Ростов-на-Дону, 17 декабря 2020, 12:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону из ковидного госпиталя, развёрнутого на базе Ростовской областной клинической больницы (РОКБ), сбежал пациент с COVID-19. Эту информацию подтвердили в региональном пресс-центре 17 декабря.
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"Да, факт подтверждаем», — уточнили власти.
Ожидается комментарий от представителей лечебного учреждения.
По некоторым данным, 40-летний мужчина был одет в чёрную куртку и кепку. При себе у него был рюкзак.