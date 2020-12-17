Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону из ковидного госпиталя, развёрнутого на базе Ростовской областной клинической больницы (РОКБ), сбежал пациент с COVID-19. Эту информацию подтвердили в региональном пресс-центре 17 декабря.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

"Да, факт подтверждаем», — уточнили власти.

Ожидается комментарий от представителей лечебного учреждения.

По некоторым данным, 40-летний мужчина был одет в чёрную куртку и кепку. При себе у него был рюкзак.