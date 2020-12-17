Уфа, , 12:18 — REGNUM Руководитель дома милосердия в Башкирии, во время пожара в котором погибли 11 постояльцев, признала свою вину. Об этом сообщает «Российская газета» ссылаясь на источник в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

По информации журналистов, обвиняемая признала свою вину.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что суд заключил обвиняемую под стражу. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступления по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья гражданам и которые повлекли по неосторожности смерть двух и более человек.

По версии следователей, эти нарушения привели к пожару в доме престарелых, который произошел 15 декабря 2020 года. В результате погибли 11 пожилых постояльцев.

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