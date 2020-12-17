Улан-Удэ, , 11:50 — REGNUM В Бурятии в ночь с 16 на 17 декабря произошёл пожар в двухквартирном жилом доме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, возгорание началось с комнаты, где находился электрокотёл.

Проснувшись, и не успев накинуть верхнюю одежду, супруги прежде всего вынесли через окно малолетнего внука, затем вернулись за документами. К этому времени успели эвакуироваться и соседи. К моменту прибытия пожарных дом уже полностью был объят пламенем. Спасти строение не удалось.

«Не обошлось без пострадавших: супруги, пытавшиеся спасти свое имущество, получили ожоги от расплавленной потолочной плитки, капавшей сверху. У малыша, оказавшегося на морозе без теплой обуви, были признаки обморожения», — отметили в агентстве.

Все пострадавшие в настоящее время госпитализированы. Тем временем специалисты выясняют причины происшествия. Предположительно, пожар начался из-за короткого замыкания.

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