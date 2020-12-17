Брюссель, , 11:43 — REGNUM В Бельгии у гражданина Франции конфисковали более 27 тыс. древних артефактов, сообщается французское министерство культуры.

Отмечается, что осенью 2019 года француз, проживающий в Бельгии, сообщил об обнаружении на своём земельном участке порядка 14 тыс. монет Римского периода. Однако специализированные бельгийские службы усомнились в достоверности этой информации и обратились в Национальное управление разведки и таможенных расследований Франции (DNRED).

В результате у мужчины провели дома обыск и обнаружили там большое число археологических ценностей, в том числе браслеты и ожерелья, датируемые бронзовым и железным веками, римский додекаэдр, фибулы, пряжки для ремней периода Меровингов и эпохи Возрождения.

Однако сам мужчина утверждает, что он случайно обнаружил реликвии с помощью металлоискателя в двух местах недалеко от Гингелома. Сейчас ему грозит тюремное заключение и сотни тысяч евро штрафа, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее археологи обнаружили остатки бронзовых изделий возрастом более 5000 лет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая.

Открытие имеет большое значение для изучения металлургии на евразийских пастбищах. Обнаруженная в 2014 году стоянка Тунтяньдун состоит из трех крупных пещер и нескольких меньших. Это первая палеолитическая пещера, найденная в Синьцзяне.

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