Барнаул, , 11:29 — REGNUM Несколько месяцев потребовалось для того, чтобы привести в исполнение судебный приговор в отношении теперь уже бывшего главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова, который вначале попался на пьяный езде, а потом — на езде без прав. Как сообщает сегодня, 17 декабря, altapress.ru со ссылкой на собственные источники, Новикова все-таки поместили в изолятор временного содержания (ИВС) на 10 суток.

Последствия аварии Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что бывший чиновник до последнего сопротивлялся аресту, с помощью адвоката пытался предоставить справки о том, что по состоянию здоровья не может провести в изоляторе 10 суток.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года на одной из улиц Новоалтайска бывший первый заместитель начальника ГУВД по Алтайскому краю и глава администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков не справился с управлением и съехал в кювет.

Прибывшие на место инспекторы ГИБДД заподозрили, что находившийся за рулём автомобиля водитель был пьян, и предложили пройти освидетельствование на месте. Эта просьба привела в бешенство бывшего полицейского: он стал грубить, хамить и «увольнять». Но представители правопорядка проявили твёрдость и составили административный материал, чиновника лишили прав до 2021 года.

Но Новиков вновь сел за руль. Когда сотрудники ГИБДД остановили его автомобиль на Каменской трассе, он сказал, что почувствовал себя плохо и поехал за медпомощью. В итоге мировым судьёй судебного участка Крутихинского района было принято решение об административном аресте на десять суток, которое чиновник неоднократно пытался оспорить.

Несколько месяцев чиновник отказывался от ареста, ссылаясь на противопоказания врачей. Уйти с должности главы муниципалитета Новиков решил сам. Объявил он об этом в день работников правоохранительных органов, 10 ноября 2020 г.

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