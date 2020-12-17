Новосибирск, , 11:29 — REGNUM В Новосибирске 14-летний подросток подозревается в разбойном нападении на 13-летнего мальчика. Угрожая ножом, он забрал у последнего мобильный телефон, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

«16 декабря 2020 года в правоохранительные органы поступило заявление от родителей 13-летнего мальчика, которые сообщили, что неизвестный подросток в подъезде дома, угрожая ножом их сыну, завладел мобильным телефоном, стоимостью более 13 тысяч рублей, и с места происшествия скрылся», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершённый с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Подросток был задержан сотрудниками полиции. Как выяснилось, он проживает по соседству с потерпевшим.