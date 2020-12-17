Шебалинский район, Алтай, , 11:27 — REGNUM На территории Шебалинского сельского поселения Республики Алтай введён карантин после выявления случая заболевания бешенством лисицы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального комитета по охране животного мира, соответствующий указ 11 декабря подписал глава региона.

В связи с этим сотрудники ведомства совместно с охотниками ведут мероприятия по регулированию численности хищников.

«Всем охотникам при добыче лисицы и волка необходимо сдать биоматериалы в ветеринарные лаборатории для проведения анализа», — отметили в комитете.

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