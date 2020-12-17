Барнаул, , 11:11 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 17 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1345 человек (вторые сутки добавляются по +15 новых жертв).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8540 человек, +60 за сутки) и ОРВИ (14 574 человека, + 141 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 29 899 человек (+217 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 478 (-22 пациента за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 131 пациент (минус два за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 991 (+14 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 26 215 человек (+118 за сутки).

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