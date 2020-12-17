Красноярск, , 11:06 — REGNUM Уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми возбуждено в Красноярске, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ возбуждено по результатам рассмотрения материалов, поступивших из полиции.

По предварительной версии следствия, в августе 2019 года гражданки Казахстана (32 года, 27 лет и 34 года) за один миллион рублей заключили договор о заместительном вынашивании беременности с гражданами Китая, являющимися биологическими отцами детей. В апреле 2020 года в медучреждении в Красноярске женщины родили двух мальчиков и девочку. Детей они оставили няне, а сами уехали в Казахстан.

Сейчас дети находятся в специализированном доме ребёнка. Женщины и биологические отцы младенцев разыскиваются. Допрашиваются сотрудники медучреждений, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 30-летняя жительница Красноярска продала своего ребенка семейной паре.

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