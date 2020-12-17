Курск, , 11:02 — REGNUM Проверки всех зарегистрированных газификаторов в восьми медицинских организациях Курской области проводятся специалистами Ростехнадзора совместно с областным комитетом здравоохранения после гибели 14 ковид-пациентов. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Черноземье».

Как сообщало ИА REGNUM, сбой в подаче кислорода в Курском городском роддоме, работающем как ковид-госпиталь, произошёл вечером 5 ноября.

Об этом: В курском ковид-госпитале произошёл сбой подачи кислорода

«Вечером 5 ноября в Курском городском роддоме была выявлена неисправность клапанной системы в газификаторе, который подавал кислород автоматически. 38 тяжелых пациентов экстренно были переведены в областную клиническую больницу, БСМП и горбольницу №6. Все они находятся в реанимационных отделениях этих стационаров», — говорилось в сообщении пресс-службы.

16 декабря СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в связи со смертью 14 пациентов в городской больнице Курска. По данным следствия, администрация ОБУЗ Курский городской клинический родильный дом не обеспечила бесперебойную работу газификатора для подачи кислорода пациентам. Пациентов перевели в другие учреждения, но 14 из них впоследствии скончались.

В прокуратуре Курской области, сообщил «Коммерсантъ-Черноземье», провели проверку и обнаружили нарушения при организации техобслуживания газификатора.

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