Иркутск, , 11:02 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1129 человек, причём 16 из них погибли за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Также, судя по данным оперативного штаба на 17 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 37 013 человека (+279 за сутки). Госпитализированы 3436 пациентов (-136 за сутки). Выздоровели 32 204 пациента (+246 за сутки).

Ещё 165 жителя Приангарья с коронавирусом скончались, но их смерть не была связана с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё 16 жителей Приангарья